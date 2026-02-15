星野リゾートがプロデュースする雪山をアクティブに楽しみたい人に向けた「谷川雪山フェス」が今年も開催！ギア体験会やワークショップも
年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れあえるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」、雄大な自然を、ありのままで楽しむ究極のパウダーフィールド「Mt.T(マウントティー) by 星野リゾート」は、2026年4月4日(土)より2日間、雪山をアクティブに楽しみたい人に向けた「谷川雪山フェス」を開催する。今年で2回目となる「谷川雪山フェス」は、前回も好評だった雪山登山・バックカントリーギア体験会や雪山に関するワークショップに加えて、新たに雪山ファッションショーや雪上音楽ライブが登場。「雪山って楽しい！」と雪山にさらに夢中になれる2日間だ。
【写真】昨年初開催した、谷川雪山フェスの様子
■イベント開催のきっかけ
首都圏から約2時間の好アクセスで、雄大な自然である「谷川岳」を日帰りで楽しめることから、「谷川岳ヨッホ/Mt.T」には冬の期間、雪山登山やバックカントリースキー・スノーボードに親しむゲストが国内外から訪れる。その一方で雪山登山、バックカントリー初心者にとっては、専用のギアをそろえるのが難しい、周りに経験者がいないといった理由からハードルが高い現状がある。また、春の雪山は気温差が激しく、軽装のまま訪れる人への安全啓発も課題となっていた。そこで雪山を安全に、そして夢中になって楽しめる仕掛け作りができないかという思いから、「谷川雪山フェス」を開催。このイベントを通してハードルが高いというイメージを払しょくし、雪山登山やバックカントリースキー・スノーボードにさらに夢中になれるようなコンテンツをそろえている。
■1.雪上で複数メーカーの雪山ギアを試すことができる体験会
「谷川雪山フェス」では、実際に雪上で複数メーカーの雪山登山ギアを体験できる。登山靴やアイゼンに加えて、防寒ウェアやアクセサリーも試着することが可能。今回は新たにスプリットボード(※1)やバックカントリースキー・スノーボード関連のメーカーも登場。メーカー担当者に直接ギアの選び方のアドバイスをもらったり、質問したりできるチャンスだ。
※1：バックカントリーでの移動に使用される、縦方向に2つに分割できる特殊なスノーボードのこと
【2026年1月9日時点の参加メーカー】
スポルティバ、ホグロフス、ペツル、ケンコー社(ブルーアイス等)、キャラバン、PRIRET
■2.雪山に沼る！雪山に関するワークショップや「雪山ファッションショー」
思わず雪山に魅了されてしまうようなワークショップを谷川雪山フェスで開催。谷川岳に精通した地元ガイド「みなかみ山岳ガイド協会」は、さまざまなタイプのスノーシューを履き比べるツアーや雪で作られたシェルターの中でお茶会を実施。Mt.Tのスキーパトロールチームによる、雪崩サーチレスキューの必需品である「ビーコン」に親しむ体験会は登山、スキー・スノーボードどちらにもおすすめ。
今回は「冬のアウトドアファッションは、雪山だからこそ美しい」をテーマに、雪山ファッションショーを初めて開催。ショーのために特別に設えた雪のランウェイが登場し、普段なかなか見ることのできないブランドのウェアを紹介。ファッションショー後半では、各ブランドのウェアの機能面やイチオシポイントをメーカー担当者自ら紹介する。
■3.雪山を盛り上げる！「音楽ライブ」や「飲食ブース」も登場
イベント開催中は雪山を盛り上げるコンテンツも充実。みなかみ町や群馬県にちなんだ飲食ブースが登場し、ここでしか楽しめないメニューも販売される。DJブースの設置や雪上でのライブも今回新たに開催予定で、来場者のテンションを音楽を通して盛り上げる。イベントに出展しているアウトドアメーカー担当者とのトークショーも開催。ギアの魅力や新商品開発のウラ話などが語られる。
■「谷川雪山フェス」概要
期間：2026年4月4日(土)、4月5日(日)
料金：入場無料(会場までのアクセスにロープウェイ往復乗車料金が必要)
時間：9時30分〜16時
場所：谷川岳ヨッホ by 星野リゾート内、天神平エリア
予約：事前予約不要(事前にアンケートに回答したゲストに来場特典プレゼント)
詳細：雪山ギア体験会／雪山に関連したワークショップ/雪山ファッションショー/雪上ライブ/フード屋台出店、ほか
※状況により、開催内容が一部変更になる可能性あり
※一部有料コンテンツあり
■「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」について
「ヨッホ(joch)」はドイツ語で「鞍部(あんぶ)」という意味。日本百名山である、谷川岳中腹の鞍部に位置し、年間を通して登るだけではない山の魅力に触れあえるスポット。首都圏から2時間、ロープウェイとリフトで上ると、そこは標高1500メートルの別天地。四季折々の絶景に、名物山グルメ、気軽に自然を満喫できるアクティビティと山を楽しむ出合いが待っている。
■「Mt.T by 星野リゾート」について
Extremeな自然体験を楽しみたいアクティブな大人をターゲットとした「Mt.T(マウントティー)」は雄大な自然を、ありのままで楽しむ「The Ultimate Powder Field」(究極のパウダーフィールド)。標高2000メートル級の雄大な山並みに取り囲まれた谷川岳の双耳峰は、雪をかぶり幻想的な美しさが際立つ。日本百名山の贅沢な眺め、圧倒的な積雪量と極上のパウダースノー、急峻でダイナミックな地形を滑る楽しさを味わえる。
所在地：群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林
電話：0278ｰ72ｰ3575
アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅から車で約25分
