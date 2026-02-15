偽りの警察官【漫画】本編を読む幼い頃から漫画を描くことが好きな藤やすふみ( @y_asufumi100)さんは、X(旧：Twitter)や漫画投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公の紋野かごめが数々の都市伝説に遭遇していく短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。本作が誕生した経緯や裏話などについて、藤やすふみさんにインタビューした。■「ほかでは見られない一味違う漫画」現代