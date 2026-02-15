実は殺人犯!?「偽りの警官」が自宅に来た！出迎えた女の対応の方がホラーすぎる！都市伝説系ホラー漫画【作者インタビュー】
幼い頃から漫画を描くことが好きな藤やすふみ( @y_asufumi100)さんは、X(旧：Twitter)や漫画投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公の紋野かごめが数々の都市伝説に遭遇していく短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。本作が誕生した経緯や裏話などについて、藤やすふみさんにインタビューした。
本作「都市伝説に求める女」は、主人公の女性がさまざまな都市伝説に遭遇していく短編漫画だ。作者の藤やすふみさんは、本作が誕生した経緯について「私自身、都市伝説がとても好きですが、理不尽な話が多いとも感じています。ならば、それに対抗できる主人公を置いてみようと思い、本作の主人公を制作しました。都市伝説自体は自分の記憶から引き出したり、詳細に書かれている本やサイトを巡ったり、周囲の人々へ聞いてみたりしています」と話す。
本作について「ほかでは見られない一味違う漫画にしようと思いました」と言う藤やすふみさん。描く際に工夫した点について聞くと「1つは都市伝説本体を『自分のオリジナルキャラクター』として安易に作らないようにしました。もう1つは、『マイナーな都市伝説にもスポットライトを！』という気持ちで話をチョイスしている点です」と教えてくれた。
藤やすふみさんは最後に、今後の展望について「今回描いた漫画を通して、人はこんなところに笑う、共感する、逆に納得しない等、多くを学びました。これを糧に、大勢の人が楽しめる漫画をまた作っていきたいです」と語った。本作は都市伝説が題材だが、どれもユーモア溢れる作品ばかりだ。興味がある方はぜひ読んでみて！
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
