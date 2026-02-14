結婚しない同盟_P001【漫画】本編を読む彼氏がいないことを哀れまれ、周りの友人たちから合コンや婚活をやたらと勧められていた主人公の吉田。「私は彼氏なんていなくていいし、結婚も興味ない!!」「1人が楽しいの!!」と息巻いていたのだが、中学の同級生だった佐々木と偶然再会したところから話は始まる。お互い同じ境遇に息苦しさを感じていたことから意気投合し、“結婚しない同盟”を結ぶことになった吉田と佐々木。しかし一緒