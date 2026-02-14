「もう付き合っちゃえよ！」両思いなのに意地を張り合い、デートではなく「貯金報告会」をする2人が尊い【作者に聞く】
彼氏がいないことを哀れまれ、周りの友人たちから合コンや婚活をやたらと勧められていた主人公の吉田。「私は彼氏なんていなくていいし、結婚も興味ない!!」「1人が楽しいの!!」と息巻いていたのだが、中学の同級生だった佐々木と偶然再会したところから話は始まる。
お互い同じ境遇に息苦しさを感じていたことから意気投合し、“結婚しない同盟”を結ぶことになった吉田と佐々木。しかし一緒に同盟活動をしていくうちに、お互い心境に変化が生じてきたのだが、“結婚しない同盟”を結んでいることから手も足も出ない状況に陥っていた。
■告白の代わりに「老後計画」？
なんとか気持ちを伝えたい佐々木は、老後計画について吉田に持ちかけることに…。老後について熱く語り合い会話は盛り上がるのだが、吉田は心中で「なんで老後!!」と泣いており、同じく老後計画を切り出した佐々木自身も「まちがえた気がする…」と心で泣いていたのだった…。
本当は両思いなのに“結婚しない同盟”を結んだばかりにこじれていく2人のちぐはぐなやりとりに、読者も「いや、老後も一緒にいる気満々なら結婚しろよw」「はよう結婚してくれ君たち…」とモヤモヤ、ニヤニヤが止まらない。
今回紹介する『結婚しない同盟』はSNSに投稿されていた作品で、著者は漫画家・桜月さん(@k_sakurazuki)。その後「アルファポリス」にて連載もされ、現在も好評配信中だ。
■両思いなのに「すれ違う」楽しさ
本作は女性キャラと男性キャラ、それぞれの視点から描写が交互に描かれる。描く際に気をつけていることについて、桜月さんはこう語る。
「2人が鈍感すぎる展開にすると読んでいる人が興ざめしてしまうので、楽しく読んでもらえるくらいの鈍感さ、すれ違いくらいにしようと気をつけています。2人とも同じようなことを考えているのに、同盟のせいで確かめることもできず両片思いですれ違っている状況を、やきもきしながら読んでもらえたらいいなと思いながら描いています」
取材協力：桜月(@k_sakurazuki)
