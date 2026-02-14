「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトのリゾナーレトマムは、2026年4月24日(金)〜5月31日(日)の期間に、雪解けの大地に花々が咲く、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」を開催する。リゾートの中心にあるホタルストリートには、「トマムの四季」の移ろいをさまざまな色の花で表現した「花咲くカーペット」や訪れた人々を出迎える「花咲くアーチ」が登場。また、リゾート内の8店舗では花にちなんだイベント