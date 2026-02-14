【星野リゾート】全長160メートルの「花咲くカーペット」や限定メニューが登場！春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」開催を
「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトのリゾナーレトマムは、2026年4月24日(金)〜5月31日(日)の期間に、雪解けの大地に花々が咲く、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」を開催する。リゾートの中心にあるホタルストリートには、「トマムの四季」の移ろいをさまざまな色の花で表現した「花咲くカーペット」や訪れた人々を出迎える「花咲くアーチ」が登場。また、リゾート内の8店舗では花にちなんだイベント限定メニューが提供される。見て、味わって、春の訪れを全身で感じながら、花に囲まれた滞在を楽しめる。
【写真】花咲くカーペットと花咲くアーチ
■背景
北海道の長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れをいち早く楽しんでもらうことを目的に、2016年から「花咲くトマム」が開催されている。これまでは屋外ラウンジのウェルカムコートや、広大なファームエリアなどで雄大な景色とともに花の絶景を届けてきた。2026は「リゾートに訪れた誰もが自然と足を運び、滞在のあらゆるシーンで春を感じられるように」という思いから、各ホテルからもアクセスがよく、日帰り利用でも楽しめるホタルストリートで開催する。
■「花咲くトマム」特徴
■1.全長160メートルの街並みに色とりどりの花が広がる「花咲くカーペット」
ホタルストリートには、「トマムの四季」の移ろいを表現するさまざまな色の花が敷き詰められた「花咲くカーペット」が広がり、新緑と花々に囲まれた空間が訪れる人々を迎えてくれる。その入口には色とりどりの花で装飾された「花咲くアーチ」を設置。先に続くカーペットを眺めながらのんびりと散歩をしたり、アーチを背景に写真を撮ったりするのもおすすめ。
■2.花とトマムのモチーフで彩る「花咲くしおり作り」
イベント限定の「花咲くしおり作り」は、トマムで過ごした春の思い出を形にして持ち帰ることができる体験。トマムらしい建物や牛などをモチーフにした台紙に、数種類の中から選んだ花を挟んで、自分だけのオリジナルのしおりを作ることができる。
■3.見た目も華やか！花にちなんだイベント限定メニュー
リゾート内の8店舗では、「フラワーラッシー＜さくら＞」や「サーモンの花咲くカルパッチョ」など、花にちなんだイベント限定のオリジナルメニューを提供。また、Cafe＆Hamburger つきのでは「花咲くいちごヨーグルト」を提供。甘酸っぱいいちごの赤とほのかに甘味を感じるファーム星野(※1)のヨーグルトの白を合わせ、混ぜると春らしいピンク色の見た目になるひと品。心地よい風が吹くホタルストリートで、色とりどりの花にちなんだメニューを片手に、花々を眺めながらゆったりと過ごすのがおすすめ。
※1：「旅×農業」をコンセプトに、当リゾート内で展開している農業プロジェクト
■【参考情報】お花見団子アフタヌーンティーとは？
2026年4月24日(金)〜5月31日(日)の期間、お花見気分を存分に味わえる「お花見団子アフタヌーンティー」を提供。メニューには小菓子やセイボリー7種類と新登場の「桜と団子のパルフェ」が加わる。ホタルストリートが色とりどりの花で彩られた空間を眺めながら、よりいっそう華やかなティータイムを過ごせる。
■「花咲くトマム」概要
期間：2026年4月24日(金)〜5月31日(日)
料金：入場無料
・花咲くしおり作り：無料
・花咲くいちごヨーグルト：900円(数量限定)
・リゾート内の各店舗の花咲くメニュー：600円〜
時間：11時〜22時※花咲くしおり作り11時〜16時
場所：星野リゾート トマム ホタルストリート
対象：宿泊、日帰り客
※天候により、開催期間や時間が変更になる場合あり
※イベント限定メニューの提供は、リゾート内の各店舗の営業時間に準ずる
※仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合あり
■リゾナーレトマムについて
針葉樹の森に抱かれた高台に佇むリゾートホテル。全室広さ100平方メートルを超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせる。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。北海道の大自然が織りなす景色や食、豊富なアクティビティを通して、まだ見ぬ世界に出会う旅を届けてくれる。
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
電話：0167-58-1111(代表電話)
客室数：200室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊2万6100円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス料込、朝食付き)
アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分(乗り換えあり・トマム駅から無料送迎バスあり・予約不要)
■リゾナーレとは
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる人々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開中。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
