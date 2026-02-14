飛ぶ男【漫画】本編を読む空を見上げて、鳥のように飛べたら自由になれる気がした。自分の人生に何の価値もないと思っていた中年男性が「空を飛べる」力をもらう代わりに自らの人生を売った勝見ふうたろー(@mangaka_tsumi)さんの「飛ぶ男」を紹介しよう。本作は、2024年5月に投稿された読み切り漫画で、4700を超えるいいねがついている。■漫画は絵がおもしろいのが、まず大事！飛ぶ男1飛ぶ男2飛ぶ男3作者の勝見ふうたろーさんは、