「俺の…人生？」空を飛ぶ力と引き換えに人生を売った!?エモい展開に「こういうの好き」「おもしろい」と反響【作者に聞く】
空を見上げて、鳥のように飛べたら自由になれる気がした。自分の人生に何の価値もないと思っていた中年男性が「空を飛べる」力をもらう代わりに自らの人生を売った勝見ふうたろー(@mangaka_tsumi)さんの「飛ぶ男」を紹介しよう。本作は、2024年5月に投稿された読み切り漫画で、4700を超えるいいねがついている。
■漫画は絵がおもしろいのが、まず大事！
作者の勝見ふうたろーさんは、中学生のころに松本大洋さんの「鉄コン筋クリート」を読み、絵のみで感情や物語を描き出す表現の奥深さに強い衝撃を受けたという。そこで抱いた「こんな味わいのある作品を描きたい」という思いが、漫画を描き始めるきっかけになったそうだ。
また、本作「飛ぶ男」は、「背広のおじさんが空を飛んでいる」というイメージを非常におもしろいと思ったことから生まれた作品だという。勝見さんは「漫画は絵がおもしろいのが、まず最初に大事なことだと思っています」と語る。さらに、タイトルの「飛ぶ男」は安部公房さんの著作と同名で、「非常に影響を受けました。発想や考え方には、かなり影響されていると思います」と、その影響の大きさを明かす。
物語は序盤こそ楽しげな印象を与えるが、中盤以降から次第に深いテーマへと移ろっていく。勝見さんは「カルト宗教に飲み込まれていくような、不気味な怖さを伝えたいと思いました。ただ最初からそれを全面に出すと人を選びそうな気がしたので、初めのシーンは楽しそうにしておいて、少しずつ本来のテーマに誘導していきました」と制作秘話を明かしてくれた。また、月を目指す描写については、「『欲しいけれど、実際に手にしてはいけないもの』の象徴だからです。パンドラの箱のようなイメージです」と語った。
同作のような奇妙な話に限らず、ヒューマンドラマやエッセイも好んで描くという勝見さん。
読む人の価値観などによって解釈が変わる結末に多くの反響を集めた本作「飛ぶ男」。あなたなら、このラストをどう受け止める？
取材協力：勝見ふうたろー(@mangaka_tsumi)
