GIFクリエイターの「＃GIFの伊豆見」としても活躍する伊豆見香苗と、2ピースバンド「ポップしなないで」による待望のコラボ絵本『どっぽん！バスボール』が、2026年2月6日＝“お風呂の日”に発売された。あわせて、ポップしなないでによる同名テーマソングの配信もスタート。伊豆見香苗が手掛けたミュージックビデオも公開された。【写真】伊豆見香苗とポップしなないでがお風呂嫌いに贈る絵本「どっぽん！バスボール」の作画を見