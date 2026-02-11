伊豆見香苗×ポップしなないでのコラボ絵本『どっぽん！バスボール』テーマソング配信＆MV公開！2月15日には発売記念ライブも
GIFクリエイターの「＃GIFの伊豆見」としても活躍する伊豆見香苗と、2ピースバンド「ポップしなないで」による待望のコラボ絵本『どっぽん！バスボール』が、2026年2月6日＝“お風呂の日”に発売された。あわせて、ポップしなないでによる同名テーマソングの配信もスタート。伊豆見香苗が手掛けたミュージックビデオも公開された。
【写真】伊豆見香苗とポップしなないでがお風呂嫌いに贈る絵本「どっぽん！バスボール」の作画を見る
■お風呂嫌いは好きになる、お風呂好きはもっと好きになる絵本
『どっぽん！バスボール』(本体1500円＋税/303BOOKS刊)のテーマは、みんな大好きバスボール。お風呂がつまらないぼうやのもとに、ある日ふしぎなバスボールが現れて、湯船にどっぽん！するとお風呂場がたちまち大変身！湯気の先に広がるのは、おかしの国、遊園地、ジャングル、そして…おばけの世界!? お風呂ぎらいも好きになっちゃう“マジカル☆バスボール☆アドベンチャー”が繰り広げられる。
さらに注目したいのが、それぞれのシーンに隠された「探し絵」の仕掛け。指定されたキャラクターを探しながら、家族や兄弟、友達みんなで盛り上がれる一冊となっている。
■テーマソング配信スタート！伊豆見香苗によるMVも公開中
テレビ東京系子ども番組「シナぷしゅ」で楽曲「かぞえうた」と「あめのちくもりのち」を手掛けたポップしなないで。伊豆見香苗はこの2曲のアニメーションを担当しており、両者は息の合った盟友として知られている。
今回の絵本では、文と企画を伊豆見香苗とポップしなないでが合同で手掛け、絵を伊豆見香苗が、テーマ曲をポップしなないでが担当。テーマ曲「どっぽん！バスボール」は、SpotifyやApple Musicほか各種配信サービスにて聴くことができる。
そして見逃せないのが、伊豆見香苗が制作を担当したミュージックビデオ。ポップしなないでのYouTubeチャンネルにてすでに公開されており、絵本の世界観そのままのゆるくてかわいい映像が楽しめる。こちらもあわせてチェックしておきたい。
■2月15日に発売記念イベント開催！ライブ＆サイン会も
さらに2026年2月15日(日)には、コーチャンフォー若葉台店(東京都稲城市)にて発売記念イベントの開催が決定。ポップしなないでによるライブ演奏と、伊豆見香苗＆ポップしなないでのサイン会が行われる。14時30分スタートで、予約不要・入場無料というのもうれしいポイント。この貴重な機会、ぜひ足を運んでみては。
■お風呂にも貼れる耐水シールをゲットしよう！
バスボールから飛び出した“中のヤツ”が、お風呂にも貼れる耐水シールになって登場。303BOOKSTOREおよび一部の書店にて、絵本1冊につき1枚配布される。配布店舗は特設サイトの「展開書店一覧」から確認できる。数量限定のため、確実に手に入れたい人は早めにチェックしておこう。
絵本『どっぽん！バスボール』を読んで、テーマソングを聴いて、MVを観て--この冬、お風呂タイムがもっと楽しくなりそうだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) KANAE IZUMI
