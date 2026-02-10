「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」10話より【漫画】本編を読む三姉妹の母であるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さんは、育児のエッセイ漫画を通じて多くの共感を集めているクリエイターだ。連載『今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜』では、長女・ポン子ちゃんの猫背に悩んだ末、整骨院で驚きの診断を受けるエピソードが描かれている。※マンガの内容はあくまで著者の経験に基づく体験談となります。描写