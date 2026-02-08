勇者にしか抜けない剣…それって本当？勇者な業者の活躍に呆然【漫画】津夏なつなさんの「抜けない剣」を読む津夏なつな(@tunatu727)さんは、X上で「4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜」と称し、毎日オリジナルの漫画を投稿しているクリエイターだ。数ある作品のなかでも、伝説の剣を巡るファンタジーな設定を現実的な視点で覆した『抜けない剣』が、多くの読者からツッコミと共感を集めている。■現場