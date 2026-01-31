バレンタイン&ホワイトデーシーズンに合わせて、「リサとガスパール タウン」では、2026年2月1日(日)から「チョコレートフェスタ」がスタートする。【写真】「チョコレートフェスタ」の限定メニューやノベルティを見る「リサとガスパール タウン」は、富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)内にある、「リサとガスパール」が暮らすパリの街並みを再現したテーマエリア。「チョコレートフェスタ」が行われるのは2月1日(日)から4月