「リサとガスパール タウン」で初開催「チョコレートフェスタ」に注目！甘い香りに包まれたタウン内で食べ歩きを楽しもう
バレンタイン&ホワイトデーシーズンに合わせて、「リサとガスパール タウン」では、2026年2月1日(日)から「チョコレートフェスタ」がスタートする。
【写真】「チョコレートフェスタ」の限定メニューやノベルティを見る
「リサとガスパール タウン」は、富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)内にある、「リサとガスパール」が暮らすパリの街並みを再現したテーマエリア。「チョコレートフェスタ」が行われるのは2月1日(日)から4月5日(日)までの期間で、記念すべき初開催となる。フェアテーマは「おっちょこちょいなリサとガスパールが“ショコラティエに挑戦”」。エリア内はチョコレートの甘い香りとかわいらしい装飾で彩られ、飲食店ではチョコレートを使ったフェアメニューを提供する。
■かわいいキーホルダーをもらえる「チョコっとチョコ巡りキャンペーン」に挑戦しよう
「チョコレートフェスタ」の目玉は、カフェやショップに並ぶフェア限定のメニューとグッズ。エリア内を散歩しながらお買い物を楽しむにあたって、挑戦したいのが「チョコっとチョコ巡りキャンペーン」だ。
「ショップ」「レレーヴ サロン・ド・テ」「カフェ ブリオッシュ」「パティスリー」の4店舗で2000円以上の買い物をすると、チョコレートの甘い香りが漂う「チョコっとカード」がもらえる。実はこのカード、さらなるプレゼントを受け取るためのいわば“プレゼントパス”。カードをもらった店舗とは別のお店でさらに2000円以上の買い物をする際、このカードを見せることで「おっチョコちょいアクリルキーホルダー」がもらえるのだ。
キーホルダーはフェア限定のオリジナルデザイン。ハート型のカラビナとチョコのスイーツ作りに奮闘するリサとガスパールが抜群にかわいい！
■フェア限定！カフェやグッズショップに並ぶ「チョコレートフェスタ」商品はこちら
「おっチョコちょいアクリルキーホルダー」のゲットを目指すなら、堪能したいのがフェア限定のカフェメニューやショップのグッズだ。
■レレーヴ サロン・ド・テ
パリの劇場を思わせる優雅なティーサロン「レレーヴ サロン・ド・テ」では、フェア限定の豪華な「アフタヌーンティーセット」(9500円)を提供。2日前までの電話予約が必須ながら、バレンタイン＆ホワイトデーに特別な時間を過ごしたいなら激推し！
■カフェ ブリオッシュ
「ショコラ・コンボ」(400円)、「ショコラストロベリー」(380円)、「チョコに溺れるパンケーキ」(1200円)、「ダブルチョコフレンチトースト」(1200円)、「リサのチョコラテ」(600円)と、バラエティに富んだチョコレートスイーツを提供するのは、パン職人による焼きたてのパンを振る舞う「カフェ ブリオッシュ」。目移り必至なので、恋人や友だちとシェアしながら味わいたい。
■パティスリー
店内で焼き上げたオリジナルクッキーを味わえる「パティスリー」には、主にハートをモチーフにした「アイシングクッキー」(1000〜1200円)がズラリ！どこを背景にしても映えてしまうタウン内での記念撮影では、かわいすぎる小物としても活躍してくれる。
■ショップ
グッズを取り扱う「ショップ」では、「リサとガスパール」のニューアイテムが続々入荷中。フェアに合わせてチョコレートカラーコーナーも設けられ、バレンタイン＆ホワイトデーの気分を盛り上げる。
以上の対象店舗のほかにも、フェア限定メニューで楽しませてくれる店もある。
■LA BANANE
テイクアウト専門の「LA BANANE(ラ バナーヌ)」には、食べ応え満点の「たっぷりチョコレートバナナトースト」(680円)が登場。甘党を大満足させる豪快なメニューだ。
■Harry's kitchen
ケバブ屋の「Harry's kitchen」で楽しめるのは、甘さと塩っぱさが絶妙な「カラフルチョコレートチーズハットグ」(800円)。クセになるおいしさを体験してみて！
さらには、期間中はフォトスポットに「チョコレートフェスタ」のキービジュアルが追加される。スイーツ巡りの途中に立ち寄ろう。
■バレンタインデーとホワイトデーの当日にはリサとガスパールがやってくる！
フェア期間中、2月14日(土)のバレンタインデーと、3月14日(土)のホワイトデーには、15時からリサとガスパールによるイベントが開催される。
このイベントでは、ショコラティエの衣装をまとったリサとガスパールが、日頃の感謝を伝え合う。バレンタインデーにはリサがガスパールに、ホワイトデーにはガスパールがリサに手紙を渡す姿を、みんなで見守ろう。
恋人だけでなく、家族や友だちと、身の回りの大切な人へ、気持ちを伝え合うのにうってつけの「チョコレートフェスタ」。雪化粧の富士山を臨む山梨県の小さなパリへ、ぜひ出かけてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
