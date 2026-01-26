「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。【写真】マリアージュドリンクの「マンダリンペッパーラテ」。ミルキーな味わいとスパイシーさがマッチしている同社は、2026年1月19日より順次、「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア ステラー パール」(20本入りボックス/580円)を発売。こ