飼い主のパソコンが気になって仕方がない猫【漫画を読む】飼い主のパソコンが気になって仕方がない猫だが…!?先日、『リモート打ち合わせ見学ネコ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年1月20日現在)、今回紹介する漫画も6.1万いいね(2026年1月20日現在)を超える人気漫画家だ。『リモート打ち合わせ見学