イートアンドグループでカフェベーカリー事業を手がける株式会社アールベイカーは、運営するベーカリーカフェ業態「R Baker(アールベイカー)」など全国45店舗にて、進化系ドーナツを2026年1月8日より順次販売している。【写真】新しいドーナツは表面をキャラメリゼ進化系ドーナツが登場！R Bakerは「心とからだにおいしいパンを」をコンセプトに、こだわりの国産米粉をメイン材料に使用し、もっち