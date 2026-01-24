大ヒット商品“のびクロ”を生んだベーカリー「R Baker」から新たな進化系ドーナツが誕生！全国45店舗で順次発売
イートアンドグループでカフェベーカリー事業を手がける株式会社アールベイカーは、運営するベーカリーカフェ業態「R Baker(アールベイカー)」など全国45店舗にて、進化系ドーナツを2026年1月8日より順次販売している。
【写真】新しいドーナツは表面をキャラメリゼ
R Bakerは「心とからだにおいしいパンを」をコンセプトに、こだわりの国産米粉をメイン材料に使用し、もっちり、しっとりとした食感が特徴のパンを作っている。特に、看板商品の「のびーるクロワッサン」は、外はクロワッサンのサクサク、中は餅のようにのびる新食感が魅力で、SNSや動画サイトで500万回再生、毎日5000個が完売するなど大好評。そんなR Bakerではこのたび、「のびーるクロワッサン」に続けて、のびーる“ドーナツ”を開発。進化系ドーナツを発売した。
■もちもち食感は不動の人気！
「のびのび」ドーナツは、R Bakerで得意のもちもち食感のドーナツ。ドーナツ生地に餅のような成分をプラスして生地を製造している。店内で揚げたあと、フレーバーシュガーを振り、中には生クリームを詰められている。フレーバーは、定番のシュガー、きな粉、抹茶シュガー、ほうじ茶シュガーと個性豊かなラインナップ。表面をキャラメリゼした“ブリュレ”もユニーク。パリッとした食感、もっちりとした生地、そして濃厚な生クリームが特徴だ。
■“ふわふわ”生ドーナツも新登場！
「のびのび」ドーナツのようにもちもち食感の生地が特徴だったり、油で揚げていない焼きドーナツ、ザクザクとしたシンプルな味わい、華やかなトッピングが楽しいドーナツまでドーナツ旋風はまだ続いている。そこでR Bakerでは、「のびのび」ドーナツのほかにも、進化系ドーナツを開発。
生ドーナツのしっとりふわっとした食感を楽しめる「ふわふわ」ドーナツは、シンプルなシュガードーナツをはじめ、きな粉、淡いピンク色がかわいいＷベリー、レモン＆ピスタチオ、キャラメル＆チョコなど、カラフルなトッピングが楽しい個性豊かなフレーバーが並ぶ。
■商品概要
■進化系ドーナツ「のびのび」(360円〜)
・フレーバー：全5種(シュガー、きな粉もち、抹茶シュガー、ほうじ茶シュガー、ブリュレ)
・販売店舗：R Baker、Coccinelle、THE GROUNDS BAKERの各店
■進化系ドーナツ「ふわふわ」(360円〜)
・フレーバー：全5種(プレーン(シュガー)、きな粉、Ｗベリー、レモン＆ピスタチオ、キャラメル＆チョコ)
・販売店舗：R Baker、Coccinelle、THE GROUNDS BAKERの各店
■R Bakerについて
「心とからだにおいしいパンを」という思いのもと、原料にこだわりながらパンを製造。特に、ヘルシーさに加えて、食料自給率の向上にもつながるという観点から、 国産米粉をメインの材料として採用。米粉をオリジナル製法でブレンドすることにより、もっちり、しっとりとした食感が特徴。また、体に優しい食材を使うことで、体の中から健康を支えるパンを作ることを心がけている。ひとつのパンが、ひとりの心豊かな時間を紡ぐように。そう願い、日々パン作りに向き合っていく。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】新しいドーナツは表面をキャラメリゼ
R Bakerは「心とからだにおいしいパンを」をコンセプトに、こだわりの国産米粉をメイン材料に使用し、もっちり、しっとりとした食感が特徴のパンを作っている。特に、看板商品の「のびーるクロワッサン」は、外はクロワッサンのサクサク、中は餅のようにのびる新食感が魅力で、SNSや動画サイトで500万回再生、毎日5000個が完売するなど大好評。そんなR Bakerではこのたび、「のびーるクロワッサン」に続けて、のびーる“ドーナツ”を開発。進化系ドーナツを発売した。
「のびのび」ドーナツは、R Bakerで得意のもちもち食感のドーナツ。ドーナツ生地に餅のような成分をプラスして生地を製造している。店内で揚げたあと、フレーバーシュガーを振り、中には生クリームを詰められている。フレーバーは、定番のシュガー、きな粉、抹茶シュガー、ほうじ茶シュガーと個性豊かなラインナップ。表面をキャラメリゼした“ブリュレ”もユニーク。パリッとした食感、もっちりとした生地、そして濃厚な生クリームが特徴だ。
■“ふわふわ”生ドーナツも新登場！
「のびのび」ドーナツのようにもちもち食感の生地が特徴だったり、油で揚げていない焼きドーナツ、ザクザクとしたシンプルな味わい、華やかなトッピングが楽しいドーナツまでドーナツ旋風はまだ続いている。そこでR Bakerでは、「のびのび」ドーナツのほかにも、進化系ドーナツを開発。
生ドーナツのしっとりふわっとした食感を楽しめる「ふわふわ」ドーナツは、シンプルなシュガードーナツをはじめ、きな粉、淡いピンク色がかわいいＷベリー、レモン＆ピスタチオ、キャラメル＆チョコなど、カラフルなトッピングが楽しい個性豊かなフレーバーが並ぶ。
■商品概要
■進化系ドーナツ「のびのび」(360円〜)
・フレーバー：全5種(シュガー、きな粉もち、抹茶シュガー、ほうじ茶シュガー、ブリュレ)
・販売店舗：R Baker、Coccinelle、THE GROUNDS BAKERの各店
■進化系ドーナツ「ふわふわ」(360円〜)
・フレーバー：全5種(プレーン(シュガー)、きな粉、Ｗベリー、レモン＆ピスタチオ、キャラメル＆チョコ)
・販売店舗：R Baker、Coccinelle、THE GROUNDS BAKERの各店
■R Bakerについて
「心とからだにおいしいパンを」という思いのもと、原料にこだわりながらパンを製造。特に、ヘルシーさに加えて、食料自給率の向上にもつながるという観点から、 国産米粉をメインの材料として採用。米粉をオリジナル製法でブレンドすることにより、もっちり、しっとりとした食感が特徴。また、体に優しい食材を使うことで、体の中から健康を支えるパンを作ることを心がけている。ひとつのパンが、ひとりの心豊かな時間を紡ぐように。そう願い、日々パン作りに向き合っていく。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。