名古屋駅の地下街・ゲートウォークに、人気キャラクター「しろたん」の期間限定ストアが2026年1月17日から1月30日(金)までオープン。ふわふわの癒やしアイテムや限定グッズが目白押しで、キャラクター好きはもちろん、駅を行き交う日常の風景の中に、思わず足を止めたくなる癒やしのスポットが登場している。【写真】購入特典のプレゼントは数量限定なのでお早めに「しろたんふんわりストア」名古屋駅地下街に期間限定オープン！■