桂新堂株式会社は、「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ」とのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とコラボレーションした新作えびせんべいを2026年1月8日に発売した。【写真】期間限定デザイン缶と小箱2026年1月8日発売の「トムとジェリー」のえびせんべい同シリーズは2024年4月に初登場し、好評を博した企画。チーズが大好きなジェリーの世界に着想を得て、今年もチーズえびせ