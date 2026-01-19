桂新堂株式会社は、「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ」とのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とコラボレーションした新作えびせんべいを2026年1月8日に発売した。

【写真】期間限定デザイン缶と小箱

2026年1月8日発売の「トムとジェリー」のえびせんべい


同シリーズは2024年4月に初登場し、好評を博した企画。チーズが大好きなジェリーの世界に着想を得て、今年もチーズえびせんべいを発売。さらに今回は、新たに4種類のラインナップが加わった。チーズを見つけて喜ぶジェリーや、仲間たちがほっとひと息つく様子を描いたプリントえびせんべいに加え、定番人気の赤えび炙り焼きもセットになり、見た目と味わいの両方を楽しめる内容だ。

販売は全国主要百貨店の桂新堂売場、桂新堂オンラインショップ、トムとジェリー公式オンラインショップ「トムジェリマーケット」にて実施。いずれもなくなり次第終了。

■チーズみつけた／ひと息ミニバッグ

こんがり焼いたチーズのコクとえびの旨みが広がる「こんがりえびチーズ」と、キャラクターを描いたプリントえびせんべいを詰め合わせた商品。トム、ジェリー、タフィーがのんびり過ごす様子を描いた、両面楽しめるパッケージも見どころ。

「こんがりえびチーズ」と、キャラクターを描いたえびせんべいが楽しめる、かわいい限定パッケージと専用手提げがそろう注目の新商品


チーズをモチーフにしたトムとジェリーのかわいいパッケージ


■トムとジェリー/チーズみつけた 6袋入：864円

詰め合わせ内容

・プリントえびせんべい(ジェリー)×3袋

・こんがりえびチーズ×3袋

トムとジェリーの世界観をそのままデザインした手げ袋


■トムとジェリー/ひと息ミニバッグ 9袋入：1512円

詰め合わせ内容

・プリントえびせんべい(トム)×1袋

・プリントえびせんべい(ジェリー)×1袋

・プリントえびせんべい(タフィー)×1袋

・こんがりえびチーズ×3袋

・赤えび炙り焼き×3袋

■よくばり缶／赤えび炙り焼き(トムとジェリー)

トム、ジェリー、タフィーを描いたえびせんべいと、6種類の味わいを楽しめるアソート缶が新たに登場。あわせて、2025年も好評だった「赤えび炙り焼き(トムとジェリー)」も。濃厚なえびの旨みが特徴の赤えび炙り焼きと、躍動感あるキャラクターデザインが組み合わさったひと品だ。

トム、ジェリー、タフィーの表情をデザインしたよくばり缶。プリントえびせんべいやチーズえびせんべいなど、見た目も味わいも楽しめる


トムとジェリー/よくばり缶 標準入数35枚：2160円

■詰め合わせ内容

・プリントえびせんべい(ジェリーとタフィー)

・プリントえびせんべい(トム)

・チーズえびせんべい

・抹茶えびせんべい

・アーモンドえびせんべい

・梅えびせんべい

・赤えび炙り焼き

・砂糖松風(赤)

濃厚なえびの旨みと遊び心あるデザインを同時に味わえる


赤えび炙り焼き(トムとジェリー) 6袋入：864円

■詰め合わせ内容

・プリントえびせんべい(トムとジェリー)×3袋

・赤えび炙り焼き×3袋

■1月31日(土)より販売！トムとジェリー/くつろぎ小箱

小さなタフィーをイメージしたプチえびせんべいを、期間限定で販売。タフィーのプリントえびせんべい、ハート型の炙り焼き、チーズえびせんべいの3種類を楽しめる詰め合わせ。

小さなえびせんべいを詰め合わせた、トムとジェリーのくつろぎ小箱。タフィーをモチーフにしたデザインが目を引く


プリントえびせんべいやチーズえびせんべい、ハート型の炙り焼きが楽しめる


トムとジェリー/くつろぎ小箱 3袋入864円

■詰め合わせ内容

くつろぎ小箱×3袋

・プリントえびせんべい(タフィー)×1枚

・ハート型えびせんべい×1枚

・チーズえびせんべい×4枚

■かわいらしい専用手提げも

店頭およびオンラインショップにてトムとジェリー商品を購入した人限定で、専用手提げを用意。価格は110円。商品を持ち帰ったあとも使いたくなる、ポップでかわいいデザインが特徴だ。

アーチをくぐるジェリーと追いかけるトムをデザインした、遊び心あふれる専用手提げ袋。ギフトにも使いやすい、数量限定のコラボデザイン


■桂新堂とは？

桂新堂は創業から160年にわたり、創意工夫の精神を受け継ぎながら、最高の食材と技を追求。日本の季節や歴史、文化、歳時を菓子に落とし込むものづくりを続けている。えびの姿を保ったまま焼き上げる代表作「姿焼き」は、職人の技が光るひと品。現在も1尾ずつ丁寧に手焼きされており、磨き上げてきた技から生まれる名品の数々は、多くのファンに愛され続けている。

桂新堂のえびせんべいづくりを支える製造現場の様子


トムとジェリーの世界と桂新堂の技が織り成すえびせんべいは、日常に小さなワクワクを添えてくれる存在となりそうだ。期間限定の味わいとデザインを楽しめる今こそ、特別なえびせんべい体験を手に取ってみてはいかがだろうか。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。