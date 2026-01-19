ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。弾力とフィット感に包まれる、毎日にちょうどいいサイズ感【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!1アイリスプラザのソファは、座面幅約115センチメートルのコンパクトな2人掛けソファだ。限られたスペースにも