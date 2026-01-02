ナチュラルで抜け感のあるメイクが主流となる今、眉は顔印象を左右する重要なパーツ。けれど黒くしっかりした自眉は、重く見えたり、色ムラが出やすかったりと悩みが尽きません。そんな声に応えるように、メイベリン ニューヨークから新感覚の眉マスカラが登場。空気を含んだような軽さと、自然に色づく仕上がりで、今っぽい柔らかな眉を演出します。一日中*ふんわり感が続く、新しい眉メイク体験に注目ですb