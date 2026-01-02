メイベリン ニューヨークの眉マスカラで黒眉ミュート。ふわ眉新定番誕生

ナチュラルで抜け感のあるメイクが主流となる今、眉は顔印象を左右する重要なパーツ。けれど黒くしっかりした自眉は、重く見えたり、色ムラが出やすかったりと悩みが尽きません。そんな声に応えるように、メイベリン ニューヨークから新感覚の眉マスカラが登場。空気を含んだような軽さと、自然に色づく仕上がりで、今っぽい柔らかな眉を演出します。一日中*ふんわり感が続く、新しい眉メイク体験に注目です♡

空気みたいに軽いムース眉

2026年1月19日に発売される「メイベリンSPフラッフブロウムース」は、空気とパウダーを混ぜたようなエアリームーステクスチャーが特長。

眉毛一本一本を均一にコーティングしながら、べったり固まらず、ほわっとした質感をキープします。

黒眉を自然に和らげ、ムースラテのような柔らかさで、抜け感のある洗練眉へ。ふわふわな仕上がりが24時間*続くのも魅力です。

テク要らずでムラなし仕上げ

先端に向かって細くなるミニブラシを採用し、眉頭から眉尻まで細かな毛も逃さずキャッチ。テクニックに自信がなくても、ムラなく均一に塗布できます。

自眉の存在感を自然に抑えつつ、軽やかな仕上がりを実現するため、忙しい朝でもさっと使えるのが嬉しいポイント。ナチュラルなのに計算された眉が完成します。

bobeのベースメイク新章。素肌を育てるセラム下地が誕生

印象自在の5色ラインアップ

価格：1,672円

カラーは全5色展開。なりたい印象や髪色に合わせて選べるのも魅力です。

黒眉をミュートしたい方から、やさしい血色感をプラスしたい方まで幅広く対応。どんなヘアカラーにも溶け込む自然な眉を叶えます。

※メイベリンニューヨーク調べ。個人差があります。

展開カラー：01グレーブラウン／02アッシュブラウン／03ヌードベージュ／04ライトブラウン／06ピンクアッシュ

発売日：2026年1月19日

ふわ眉で叶える今どきバランス

目元を引き立てながら、全体は軽やかに。そんな理想を叶えるのが、メイベリン ニューヨークの新作眉マスカラです。自眉の黒さをやさしく抑え、空気を含んだような質感で、抜け感のある表情へ。

眉が変わるだけで、メイク全体の印象もぐっと今っぽく♪毎日のメイクに取り入れて、自分らしいふわ眉を楽しんでみてください。