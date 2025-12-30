特別なホテルで過ごすひとときは、日常に活力を与えてくれるもの。そこで皆さまに感謝をお伝えすべく、素敵なホテルのご協賛のもと、抽選で宿泊券をプレゼント。下記の「応募はこちらから！」をクリックして、奮ってご応募を！豪華なホテル宿泊券を抽選で計14組様にプレゼント！2025年を駆け抜けた大人たちのご褒美となる、豪華な宿泊券のプレゼントは見逃せない！下記からアクセスして、ぜひともご応募を。応募期間は2026年１月20