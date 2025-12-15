◆これまでのあらすじ大好きな豪の自慢の彼女でいるため、20時以降は何も食べないダイエットをしていたのに振られてしまった市子。編集者として活躍するも、恋愛経験に恵まれない双葉。そして、双葉の想い人だった六郎と結婚し、主婦として閉塞的な日々を過ごす早紀。そのころ豪と同じ会社で働く栞は──？▶前回：「え、もう新しい彼女？」別れて1ヶ月で元彼のデート現場を目撃した女のリアルVol.5 ＜栞：代々木の立ち食い鮨