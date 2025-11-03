◆これまでのあらすじ萌香は正輝と、結婚を目前に控えた婚約者同士。しかし正輝には、性別を超えた親友・莉乃の存在があった。あまりにも近い莉乃と正輝の距離感に萌香はかつて激しく嫉妬し、2人で会うことを制限。しかしその一方で自身は男友達と酔いに任せてキスをしてしまうという失態を犯す。莉乃は萌香の不貞の現場を目撃してしまったものの、9年付き合っているパートナー・秀治から「責任取れないだろ」と諌められて言わない