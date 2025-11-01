昔も今も、“銀座で鮨”は大人への階段の第一歩。21歳になったばかりの櫻坂46のメンバー、村井 優さんが初体験するめくるめくまぐろ尽くしの一夜とは。21歳の村井 優がいま思う「大人になる」ということ大好きなまぐろ尽くしの夜に、「まぐろって中トロと大トロだけじゃないんですね！大人の世界を知りました」とこの笑顔「銀座はハタチの誕生日に家族で来て、バッグを買ってもらった思い出があります。その時も大人な街だなあ……