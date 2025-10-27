韓国発の人気コスメブランド「fwee（フィー）」が、アジアNo.1ガールズグループTWICEのナヨンを新ブランドモデルに起用♡これを記念し、11月1日（土）より新作「スパグロウUVトーンアップベース」がQoo10公式で発売されます。1本でUVケアからトーンアップ、保湿まで叶える万能下地。fweeが提案する“湯上りツヤ肌”で、秋冬メイクを軽やかに楽しんで♪ fwee 新ブランドモデルにナヨンが