TWICEナヨンが魅せる♡fweeの新世界「スパグロウUVトーンアップベース」発売

韓国発の人気コスメブランド「fwee（フィー）」が、アジアNo.1ガールズグループTWICEのナヨンを新ブランドモデルに起用♡これを記念し、11月1日（土）より新作「スパグロウUVトーンアップベース」がQoo10公式で発売されます。1本でUVケアからトーンアップ、保湿まで叶える万能下地。fweeが提案する“湯上りツヤ肌”で、秋冬メイクを軽やかに楽しんで♪

fwee 新ブランドモデルにナヨンが就任！

TWICEのナヨンがfweeの新ミューズに就任し、ブランドの新たな世界観を発信します。

fweeは「3Dボリューミンググロス」や「ブラーリープリンポット」など、話題のヒットコスメを次々と生み出してきたブランド。

今回ナヨンを迎えたことで、より洗練されたビジュアルと感性を融合し、国内外のファンから注目を集めています。

ナヨンの透明感とfweeの愛らしさが重なり、新たなトレンドの予感♡

fwee 新作「スパグロウUVトーンアップベース」登場

11月1日（土）からQoo10公式にて販売される新作「スパグロウUVトーンアップベース」（全2色／税込2,310円）は、保湿・トーンアップ・UVケアをこれ1本で叶える多機能ベース。

リアルスパ成分配合で肌に潤いを与え、毛穴やくすみを自然にカバー。

01グロウは混合肌向けで、テカリを抑えながらツヤ感を演出。02リッチグロウは乾燥肌向けで、みずみずしい透明肌に仕上げます。

Qoo10限定セールでお得にGET！

発売日同日のQoo10メガセールでは、スパグロウUVトーンアップベースが期間限定で19％オフに。開催期間は11月1日（土）～11月6日（木）まで。

ポイント還元も含む特別価格で購入できるチャンスです♪オンライン限定の先行プロモーションとなっているため、早めのチェックがおすすめ。

ナヨンと一緒に楽しむ“新しいfwee”♡

TWICEナヨンの起用により、fweeはよりグローバルで愛されるブランドへと進化。スパグロウUVトーンアップベースで、まるで湯上りのようなツヤと透明感のある肌を手に入れて♡

忙しい朝も、メイク直しも、これ1本で自信をくれる“私史上最強”のベースが誕生しました。

今秋冬はfweeのコスメで、あなたらしい美しさをアップデートしてみてはいかがでしょうか。