¡ÖÉý¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê·Á¡×ºÇ¤â»È¤¨¤ëÇò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢³èÌöÉý¤¬¹­¤¤Çò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁÜº÷¡£Áª¤Ó¤Î¾ò·ï¤Ï¥­¥ì¥¤¤á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤ºÙÄ¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡£¤è¤¯Ãå¤ëÉþ¤Ë¹ç¤¦¡ÖÉþ¤È¤ÎÁêÀ­¡×¤â½Å»ë¤·¤¿¡¢Íú¤­²ó¤·¤Î¤­¤¯Â¨ÀïÎÏ¤ò¸·Áª¡£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤³¤½Â­¸µ¤ÏÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¬¹¥ÅÔ¹ç¡£Â­¸µ¤Ï¥Ñ¥ó¥×¥¹¤À¤È¾¯¡¹ÎÏ¤ó¤Ç¸«¤¨¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ï½Å¸ü´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£¤½