組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！１枚でさらりとまとえばよかったいままでとは違い、この先は「組み合わせのしやすさ」も重要に。主張のある質感はもちつつ、親しみやすさも残る、これからの白デニムをご紹介。フランクなデニムを洗練させる混じりけのない白。脚長効果を見込める深い股上。綿100％ながらやわらかく、ストレスフリーなはき心地