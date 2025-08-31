表情が移ろうたびに目がいく唇。その人自身のキャラクターを印象づける重要なパーツだからこそ、「こうありたい」自身の姿をあらわす色や質感をとり入れたい。ささやかな気分転換を図れる最旬のリップをリサーチ。ジュエリーがわりに「グロスのきらめき」透明感のあるきらめきで唇を淡く染める、スパークリングなピンクグロスも注目必至。さりげない色づきながら口元に存在感を宿せて、カジュアルなブルーデニムに可憐なギャップも