なじみよくキレも出せる「とがったベージュ系」女らしさや上品さが加わる主張ひかえめなベージュ系は、メンズライクなボトムスの足元バランスを整えるのにぴったり。スリムな形にこだわると、淡いトーンでも見た目はシャープに。ほっこりしない繊細なメッシュの編地ミュール（2）／Ameri（AMERI VINTAGE）ゴージャスなラメがちりばめられたメッシュ素材。甲をおおう部分が広めだから、安定感があり歩きやすい。ほどよく素足感も