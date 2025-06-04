見直し！Tシャツの洗濯方法夏ワードローブの軸となるTシャツ。出番が多い服だけに、キレイな状態を少しでも長く楽しみたいから。今からできること、あらためて知りたいことを、洗濯・洋服のプロに聞き込み。脱水は１分が目安。柔軟剤は適量を「繊維を守るために、脱水時間は1分程度に短縮するのがオススメ。柔軟剤を入れれば脱水のダメージも軽減できます。ただし入れすぎるとすすぎのときに残ってしまい、生地の通気性が低下して