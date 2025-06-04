味わい深い表情を見せてくれた秋田犬が話題に！【写真を見る】ジワジワくる〜！秋田犬むう太くんの絶妙すぎる表情大きな体とおだやかな性格で、世界中にファンをもつ秋田犬。モコモコとした姿に癒される人も多いのではないでしょうか。そんな秋田犬のふとした表情をとらえたXの投稿が、2.9万いいねを集めて話題を呼んでいます！凝視するような顔文字に「ジー」というひとことだけが添えられた1枚の写真。そこには…「ジー」▶