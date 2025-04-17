今週は、おつまみシリーズ。どれもリーズナブルな120円。お酒はもちろん、ちょっと小腹の空いた午後のひととき、禁断の真夜中食べにもおすすめのおつまみ系“ぽち菓子”厳選5種をご紹介！ しっとり弾力のあるたらに、サクッと香ばしい黒ごまがマッチ！「ごまたらスティック」 ごまたらスティック120円 たらのしっとり弾力のある噛みごたえに、サクッと弾けるような黒ごまをサンド。たらと黒ごまの組み合わせの妙