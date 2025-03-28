お台場がF1に染まるイベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2025」開催Walkerplus

お台場がF1に染まるイベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2025」開催

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 4月2日と4日から6日まで、「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2025」が開催される
  • F1マシンが東京の公道で走行し、往年の名車を間近で眺めることができる
  • イベント初日のフィナーレを飾るのは、元メンバーのオープニングライブだ
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