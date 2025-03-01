【射手座】2025年3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?射手座（11/22〜12/21）【LUCKY DAY】3月19日【KEY TO GOOD LUCK】模様がえをする【LUCKY COLOR】グレージュ自身を見つめ直す「充電期間」穏やかな日常が戻り、自分と向き合う時間が訪れます。心の余裕を取り戻し、趣味や新たな挑戦に目を向けましょう。それらプライベートの充実が、仕事にも大きな成果をもたらす暗示。また、長年気に