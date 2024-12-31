¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¢²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê£²µé¤È¡¢ÈþÍÆ´Ø·¸¤Î¸¡Äê¤òÂ¿¿ô»ý¤ÄGISELeÊÔ½¸Ä¹¤ÎK¡£¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡ÖÁ¦¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç»î¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Ì¾ÉÊ¤ò¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê´¶ÁÛ¡¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ÈÍÑ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ¿Í»äÊª¤Ç¤¹¡Ë¡ÖÈþÍÆÄÌ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¬»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×1·³¥³¥¹¥á¡ÖËèÆüÆ±¤¸¥á¥¤¥¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢