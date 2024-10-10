1番のポイントは2回目のくるリンパを2:8で分け目を作ることです！そうするとくるリンパ後うまくほぐせなくても割れることがないです◎Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/