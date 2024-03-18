マクドナルドは2024年3月18日から29日までの12日間限定で、マックフライポテトのM・Lサイズが250円となるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。王道の人気サイドメニューがお得にマクドナルドの人気サイドメニューとして販売されているマックフライポテト。通常価格はMサイズ330円から、Lサイズは380円からですが、今回のキャンペーンではどちらも250円となります。セットメニューにプラスワンするも良し、ポテトだけ