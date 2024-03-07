「東京ばな奈」の『東京ばな奈の伝説のメロンパン』が20年ぶりに復活したのを知っていますか？ 2003年、当時大きな人気を誇りながらも惜しくも終売。20年の時を経て、2024年3月5日現在、EXPASA海老名(下り)限定で復活販売されていて、毎日完売が続出している大人気商品です。 そんな『東京ばな奈の伝説のメロンパン』が、3月1日から「東京ばな奈ｓ(東京駅一番街内)」に期間限定で登場しています。 これが伝説の味... 3月いっぱいま