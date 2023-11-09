KURAND株式会社が運営するオンライン酒屋「クランド」で、「大人の喫茶風メロンクリームソーダ」が2023年10月11日に発売された。【写真】バニラアイスとサクランボを添えれば、見た目も本格的な大人のメロンクリームソーダに■大人のためのクリームソーダが誕生心落ち着く純喫茶のメロンクリームソーダグラスの中でキラキラと輝く緑色の液色と、その上に佇むアイスクリームが印象的な、心落ち着く純喫茶の