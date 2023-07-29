「今すぐ痩せる！」とダイエットを決意している方は少なくないと思いますが、ダイエット目標を立てるときに“ダイエット後の体型をキープする方法”まで見据えておくことも大切なポイント。そこで参考にしたいのが、人気ガールズグループMOMOLANDの元メンバーのヨヌが実践する３つの【簡単ダイエットルール】です。現在はスタイル抜群の彼女ですが、練習生時代は体重60kgを超えていたそうで、デビュー前に体重40kg台にまで減量。そ