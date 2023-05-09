浮気中の男性の多くはスマホに証拠を残さないように注意を払っています。そのため、「怪しいけどなかなか証拠を掴めない」と言う女性は少なくないでしょう。そこで今回は、スマホに証拠がない時の浮気の事実を確認する方法を紹介します。｜カマをかける浮気の事実を確認するためには、彼がドキッとするような質問でカマをかけるのが有効。例えば「寝言で女性の名前をつぶやいてたけど誰のこと？」と聞いてみた時、彼が動揺するよう