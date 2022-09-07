ファッションセンターしまむらの注目商品の紹介です。2022年9月7日から、人気ファッションクリエイター「MUMU」さんとのコラボアイテムが登場します。注目は、これからのシーズンにぴったりなブーツとキャスケットです。快適な履き心地も美脚見えも叶う昨年好評のニットブーツが、アップデートして再登場。シャープなスクエアトゥと縦ニットデザインで、美脚見えが叶います。伸縮性のある柔らかいニットなので、履き心地は快適。履