宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」では2022年8月4日〜7日、恒例の「半額セール」を開催中です。今週も、付録とは思えないブランドアイテムが豊作。全42品、すべて早い者勝ちですよ！ブランドバッグ、スヌーピー、リラックマも注目のアイテムを紹介します。・SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）保冷・保温トート（1150円→575円）「オトナミューズ」2021年8月号増刊の付録です。サイズ（約）は、高さ23.5×幅35（最大）×マ