ムーミンファンに朗報です。全国の「珈琲館」「珈琲館 蔵」「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」とムーミンの初コラボレーションが決定しました。2022年7月1日から、「ムーミン」のオリジナルグッズやコーヒーチケットなど、4つのアイテムが付いた期間限定のオリジナルセットの販売がスタートします。コーヒーチケットお得すぎないか？オリジナルセットは、ムーミン谷の人気者「ムーミン」「スナフキン」「リトルミイ」の3種類がラインアッ